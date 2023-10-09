شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل فترة توقف الدوري لتجهيز موديست فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري لوضع برنامج خاص لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأحمر، بعدما شهدت مشاركاته فى المباريات الماضية عدم وصوله للفورمة البدنية المطلوبة، وحاجته لرفع لياقته البدنية الفترة القادمة، للظهور مع الأهلي بشكل أفضل.

وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الأول بالقميص الاحمر، وسجل موديست هدفه الأول مع الأهلى فى شباك انبى بنصف نهائى كأس مصر.

عقد أنتوني موديست انتهى مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه تدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية قبل انضمامه للأهلى، ويملك المهاجم الفرنسي مسيرة طويلة مع العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها كانت الفترة الأولى مع فريق كولن الألماني الذي انتقل إليه من منافسه المحلي هوفنهايم في 2015، حيث أحرز 40 هدفا خلال 64 مباراة خاضها بقميص الفريق.

كما خاض تجربة مع نادي تيانجين تيانهاي الصيني في 2017، وقدم أداء مميزا معه في البداية، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات في الدوري المحلي، لكن الموسم التالي لم يكن مميزا، حيث اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف خلال 12 مباراة بالدوري ليعود معارا إلى فريقه السابق كولن.

وانضم أنتوني موديست إلى بوروسيا دورتموند عقب رحيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه قضى موسمًا واحدًا مع النادي الألماني.

وشارك موديست في 19 مباراة مع دورتموند خلال مسيرته معه، أحرز فيها هدفين فقط من رأسيتين وصنع هدفا واحدا، مما جعله يرحل عن الفريق الألماني.