شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجاري، وتستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غداً الثلاثاء.

وكان 14 لاعباً مصرياً قد نجحوا في التأهل لدور الـ 16 بواقع، 8 سيدات و6 رجال وهم: علي فرج، علي أبو العنين، يوسف سليمان، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، مازن هشام.

ومن السيدات: هانيا الحمامي، نور الشربيني، أمينة عرفي، زينة ميكوي، نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، ندى عباس.

وتقام منافسات دور الـ 16 على مدار يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الجاري، وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ هانيا الحمامي والبلجيكية تيني جليس

ـ زينة ميكوي والأمريكية أماندا صبحي

ـ أمينة عرفي والنيوزلندية جويل كينج

ـ علي فرج وعلي أبو العنين

ـ يوسف سليمان والكولومبي ميجيل رودريجيز

ـ طارق مؤمن والسويدي نيكولاس مولر

ويغيب عن هذه البطولة كل من، البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات بسبب إصابة القدم، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.