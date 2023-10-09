شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ ناشئى الأثقال بعد تحقيق 4 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
وحصلت البعثة المصرية على 4 ميداليات متنوعة بواقع 2 ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، وميدالية برونزية، حصلت اللاعبة حنين أحمد، على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 64 كجم، فيما حصل اللاعب حلمي عبد الباري حلمي، على الميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم، وحصل اللاعب مازن شريف، على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 81 كجم، كما حصلت الفرق المصرية على الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الفرق في البطولة.
وخاضت البعثة المصرية المشاركة في البطولة بعدد من اللاعبين الناشئين، وذلك تمهيدا للاستعداد لمشاركتهم في بطولة العالم لرفع الاثقال والتي ستقام في المكسيك.
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