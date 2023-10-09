شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل إمام عاشور عن بدء برنامج التأهيل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد جاب الله طبيب النادى الاهلى زوال التورم من قدم إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ليبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من كدمة شديدة فى الساق، ومعها جزع فى الرباط الخارجي للأنكل.

ويعانى إمام عاشور من تورم شديد في القدم يمنع بدء تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التي تتطلب برنامج تأهيلى لمدة عشرة أيام.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النقاب عن تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي.

وقال جاب الله فى تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن إمام عاشور خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وأوضح أن الآشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية. وأضاف، "إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للأنكل، ومدة الإصابة لا تتعدى 7 أو 10 أيام".

وتعرض عاشور لإصابة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد التحام مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ليتلقى اللاعب العلاج خارج الملعب ثم يتم استبداله بعد 3 دقائق فقط.

وحقق الأهلى فوزاً على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري قبل توقف المسابقة بسبب الاجندة الدولية.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة بكاء إمام عاشور خلال مغادرته لملعب المباراة.

وغادر إمام عاشور دكة البدلاء قبل انتهاء الشوط الأول متوجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتشخيص إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.