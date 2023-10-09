شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم منتخب المواي تاى بعد تحقيق 8 ميداليات فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب المصري للمواي تاي، بعد حصد 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للبراعم والناشئين المقامة فى تركيا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال اتصاله بالبعثة، تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دائمًا ما تقدر أبناءها في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وجاءت ميداليات الفراعنة بواقع 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و3 ميدالية برونزية.

ويشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعب ولاعبة وهم زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، و ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عدد من أبطال العالم في الموسم السابق وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، و المهندس أحمد رمضان أمين الصندوق و د رفعت أحمد جابر المدير الفني ووائل فهر مدرب.