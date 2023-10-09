شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تُعيد تشغيل وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعادت الإدارة المركزية للطب الرياضي، الإدارة العامة للوحدات، تشغيل وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية.

وتم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية بأبي قير وتم تطوير الأجهزة والمنشآة من ميزانية الطب الرياضى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتم تشغيلها بشكل تجريبى، ويأتي ذلك في ضوء إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقطاع الطب الرياضىي.

يأتى ذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمى بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فى أقرب فرصة ممكنة، وحققت الوحدة إيرادات متميزة فى أول أيام عملها.