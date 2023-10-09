شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد مورينيو على أخبار إقالته من تدريب روما؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل روما صحوته بعد البداية الصعبة جداً، بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي والثالث في الدوري الإيطالي هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه كالياري الأخيرة 4-1 بفضل ثنائية للوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو في الجولة الثامنة.

وسجل الوافد الجديد الآخر الجزائري حسام عوار الهدف الأول (19) ثم سرعان ما أضاف لوكاكو الثاني (20) ومن بعده الرابع (59)، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في «سيري أ» مع فريقه الجديد وسبعة في جميع المسابقات.

وكان البديل أندريا بيلوتي صاحب الهدف الثالث (51) بعد دخوله قبيل نهاية الشوط الأول بدلاً من المصاب الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يقلص كالياري الفارق من ركلة جزاء نفذها الأوروغوياني ناهيتان نانديس (87).

وبذلك، رفع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين الأخير من دون أي انتصار.

وتطرق مورينيو الى إصابة ديبالا في الركبة بتشاؤم، قائلاً «أنا أتحدث مع لاعبي فريقي وباولو ليس متفائلاً وبالتالي أنا لست متفائلاً».

وبعد رد روما بالنفي على ما ذكرته صحيفة «كورييري ديلو سبورت» عن توجه نادي العاصمة لإقالة مورينيو، قال البرتغالي الأحد «أنا أعمل يومياً مع طواقمي... نتمرن معاً، نأكل معاً، هذه هي فقاعتنا. كل ما فكرنا به هو أمر واحد: الفوز بمباراتنا التالية».

وتابع «أنا أعيش معزولاً، ليس لديّ حياة اجتماعية كبيرة ولا أخرج كثيراً للقاء الناس في الشوارع أو المطاعم، بالتالي أنا معزول أيضاً عن الأصوات الموجودة هناك (في الشارع ووسائل الإعلام). أنا لست طفلاً، أعرف جيداً ما أريده لنفسي وأنا هادئ. أنا سعيد لفوزنا بالمباراة. لست سعيداً جداً بالنقاط الـ11 لأني أشعر بأنه كان يتوجب علينا الحصول على المزيد».

وأردف «لكن في الوقت ذاته نحن لسنا بعيدين جداً عن المراكز التي نطمح إليها».