شكرا لقرائتكم خبر عن غارسيا في وضع صعب بعد هزيمة ثانية لنابولي في معقله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ازداد وضع المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا صعوبة بعد تلقي نابولي هزيمته الثانية توالياً بين جمهوره، بخسارته الأحد أمام فيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل حامل اللقب اللقاء على خلفية خسارته في منتصف الأسبوع على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا» أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان يمني النفس في أن يصالح مشجعيه بالفوز على فيورنتينا.

لكن هذا الأمر لم يتحقق، ليتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 14 نقطة، متراجعاً إلى المركز الخامس لصالح فيورنتينا بالذات بعدما كان الفريقان على المسافة ذاتها.

وكانت البداية صعبة على حامل اللقب الذي وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة السابعة عبر الكرواتي يوسيب بريكالو الذي كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة بين ساقي الحارس أليكس ميريت بعدما ارتدت تسديدة زميله الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا من القائم الأيمن.

لكن الفريق الجنوبي دخل إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه بعدما أدرك التعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء انتزعها النيجيري فيكتور أوسيمهن من بييترو تيراكيانو ونفذها بنفسه (5+45)، مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم.

لكن «فيولا» استعاد تقدمه في مستهل الشوط الثاني عبر جاكومو بونافنتورا الذي وصلته الكرة بشكل غير متعمد بعدما تحولت اليه من المدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا، فسددها في الشباك (63).

وضحى غارسيا بأوسيمهن بعد الهدف، مفضلاً عليه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني من دون أن يتمكن الأخير من انقاذ الفريق بل حتى أنه تلقى هدفاً ثالثاً في الثواني الأخيرة عبر البديل الأرجنتيني نيكولاس غونساليس إثر هجمة مرتدة وتمريرة من فابيانو باريزي (3+90).

لاتسيو يتخلص من العقدة

وتخلص لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، من عقدته على أرضه أمام أتالانتا بالفوز عليه 3-2 بفضل البديل الأوروغوياني ماتياس فيسينو الأحد.

ودخل نادي العاصمة اللقاء باحثاً عن فوزه الأول على أتالانتا في الملعب الأولمبي منذ يناير 2017 (2-1)، وبدا في طريقه لتحقيق ذلك من دون صعوبة بعد تقدمه على ممثل برغامو بهدفين نظيفين سريعين، الأول في الدقيقة الخامسة بهدية من البلجيكي شارل دي كيتلار الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريقه الخطأ، والثاني في الدقيقة 11 عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس بعد عرضية من البرازيلي فيليبي اندرسون.

لكن فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عاد الى اللقاء بعدما قلص الفارق في الدقيقة 33 برأسية البرازيلي إدرسون بعد عرضية من ماتيو روغيري، ثم اكتملت العودة في الشوط الثاني حين أدرك البوسني سياد كولاشيناتش التعادل برأسية أيضاً بعد عرضية من الهولندي تيون كوبماينرس إثر ركلة ركنية (63).

وسبق هدف التعادل دخول فيسينو بدلاً من الإسباني لويس ألبرتو في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري، فكان الأوروغوياني بطل اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد تمريرة رأسية من كاستيانوس، مانحاً نادي العاصمة الذي طرد مدربه في الثواني الأخيرة، فوزه الثالث هذا الموسم ونقطته العاشرة، فيما مني الضيوف بهزيمتهم الثالثة ليتجمد رصيدهم عند 13 نقطة.