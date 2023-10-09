شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يبحث عن دليل براءته في منزله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقوم النجم الفرنسي بول بوجبا (30 عاماً) حالياً بفحص كل مرطب ومكمل غذائي يستخدمه في منزله بشكل روتيني وذلك بحثاً عن دليل براءته من تهمة استخدام المنشطات والتي عوقب بسببها بالإيقاف 4 سنوات عن اللعب .

وتم العثور على مكمل DHEA الذي يعزز هرمون التيستوستيرون الطبيعي في عينة نجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، ووفق تقرير صحفي وصل بحث بوجبا عن المنتج الذي وضعه في دائرة الإتهام لمستحضرات تجميل وعناية زوجته .