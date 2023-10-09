شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام يسخر من رقصة فيني وكامافينغا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سخر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام (20 عاماً) لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من رقصة زميليه البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا بعد تسجيل الفرنسي الهدف الثالث للريال في شباك أوساسونا مؤخراً.

وكتب بيلينجهام الذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات وصنع 3 على منصة «X» بعد المباراة: «رقص سيئ»، فرد عليه كامافينغا: «حسناً، في المرة القادمة أظهر للعالم مهاراتك في الرقص»، ليعلق مواطنه تشواميني: «لا يستطيع»، مرفقة بعدد من الإيموجي الضاحك وفي النهاية قبل بيلينجهام التحدي وقال: «حسناً، آن الأوان».

وجذب بيلينجهام الأنظار أمام أوساسونا ليس بثنائيته فقط بل بإشارته لصانع هدفه الأول، والثاني للريال، فيديريكو فالفيردي وأحب المشجعون احتفاليته برفع ذراعيه أمامهم لكنه ربما يفاجئ الجميع برقصة غير متوقعة قد تحدث تحت أنظار نجم الريال السابق سيرجيو راموس عندما يواجه الفريق خصمه إشبيلية في المباراة المقبلة في «الليغا».

وفي سياق متصل، أجاب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن سؤال: «هل جود بيلينجهام أفضل لاعب في العالم؟» وقال: «هذا ليس سؤالاً غبياً، أنا لم أر جميع اللاعبين ولم أدرس طريقة أدائهم جميعاً لكن كل ما يمكنني قوله إن جود يلعب في واحد من أكبر الأندية في العالم وربما الأكبر ويلعب بطريقة استثنائية. هو حالياً يجلب لهم نقاط الفوز بالمباريات لذا هو في مكان مدهش».

وشبه المحللون في الليغا مهارات بيلينجهام بالأسطورة مارادونا والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو بعد تسجيله هدفه المارادوني في شباك نابولي بمسابقة دوري أبطال أوروبا مؤخراً وينتظر منه ساوثجيت أن يكرر نفس الشيء أمام أستراليا يوم الجمعة ودياً ثم أمام إيطاليا ضمن تصفيات يورو 2024 الثلاثاء. سجل بيلينجهام في الريال 8 أهداف بعدما وضعه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موقع النجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد بيعه لنادي الاتحاد السعودي، وساوثجيت راقب ما فعله أنشيلوتي مع النجم الذي سجل هدفين دوليين وقال: «أشركناه في موقع متقدم أمام اسكتلندا وكانت له الحرية في التحرك أمام أوكرانيا أيضاً. الريال عثر على توازن لطيف عندما وضعه على الجناح الأيسر في مباراتين لكن يمكنني تخيل ردة فعل النقاد إن طلبت منه اللعب في هذا الموقع».