شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الرافدين» يصل إلى عمّان للمشاركة ببطولة الأردن الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الأردنية عمّان من أجل المشاركة في بطولة الأردن الدولية التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بمشاركة منتخبات الأردن، العراق، قطر، إيران.

وكان الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، قد اختار قائمة 24 لاعباً لتمثيل «أسود الرافدين» في بطولة الأردن الدولية هم كل من: أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي (الشرطة)، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم (القوة الجوية)، جلال حسن (الزوراء)، أمجد عطوان (زاخو)، علي عدنان (مس رافسنجان الإيراني)، بشار رسن (قطر القطري)، فهد طالب (نفط عبادان الإيراني)، فرانس ضياء ( بورت التايلندي)، أيمن حسين (القوة الجوية)، أمير العماري (هالمستاد السويدي)، ريبين سولاقا (بروما بويكرنا السويدي)، علي حيدر (ستوك سيتي الإنجليزي )، علي الحمادي (ويمبلدون الإنجليزي)، ماسيس ارتين (سباكنبيرغ الهولندي)، أسامة رشيد (فازيلا البرتغالي)، أحمد علي (رون الفرنسي)، دانيلو السعيد (ساندفورد النرويجي)، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي)».