شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر شمايكل: أخطاء أونانا تؤثر في مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يعتقد أسطورة مانشستر يونايتد بيتر شمايكل أن بداية حارس«الشياطين الحمر» الجديد الكاميروني أندريه أونانا الضعيفة بدأت تؤثر سلباً في زملائه، وقال الحارس السابق:«أفكر كثيراً في أخطاء أونانا والضغوط التي يسببها، تحدثت إليه بعد مواجهة البايرن وتحدثت إليه بعد مواجهة غلطة سراي وكان فعلاً يشعر بالندم على أخطائه وأحاول التحدث معه حول ما يعنيه أن تكون لاعباً في مانشستر يونايتد ولماذا مهما ارتكبت من أخطاء عليك أن تضعها في صندوق بعيداً عنك. إن ارتكبت خطأ في مباراة ربما شاهدنا الخطأ وربما لم نشاهده لكنك تبقى تفكر وتحلل طوال الليل. عليك أن تكون في الشباك بالمباراة التالية وإن لم تكن هناك ذهنياً سترتكب الخطأ التالي، أونانا الآن يؤثر في الجميع ولم يعد اللاعبون يثقون به وهذا ليس مؤشراً جيداً على الإطلاق».