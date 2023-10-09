شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريد بول: طموحات فيرستابن أكبر من الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قال كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول للفورمولا1 أن طموحات ماكس فيرستابن (26 عاماً)، بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي، أكبر من حلبة السباقات وأنه قد لا ينافس بعد سن الـ30.

ولمح هورنر لاعتزال نجمه وقال:«يمكنه أن يذهب ويحقق المزيد من الإنجازات ونحن حالياً في نشوة الفوز باللقب الثالث ونريد مواصلة ركوب الموجة أطول وقت ممكن، هل سيبقى ماكس في الفورمولا1 لوقت طويل ؟ لا أعتقد هذا. لديه طموحات أكبر من حلبة السباق وسن الـ36 يبدو وقتاً بعيداً. نحن مرتبطون معه بعقد حتى 2028 وسبق له أن قال إنه سعيد ببدء وإنهاء مسيرته هنا لكن التحفيز سيلعب دوراً مهماً».

وأثنى هورنر على نجمه وقال:«ماكس لا يزال يحب قيادة السيارة مثلما كان بسن الـ17 لكنه دمجها مع الخبرة الآن، خارج السيارة هو شاب عادي متواضع لم تغير الشهرة والمال تفكيره ولا يزال يحب السباقات ولديه مبادئ أخلاقية مميزة جداً. شجاع ويضع قلبه على ذراعه وصادق جداً ويضحي بكل شيء لك لكنه يتوقع منك كل شيء بالمقابل».

وأصبح فيرستابن واحداً من 11 متسابقاً في الفورمولا1 يحصد 3 بطولات عالمية من بينهم أيرتون سينا ونيكي لاودا وجاكي ستيورات وواحد من خمسة سائقين يحصدون الهاتريك على التوالي.