شكرا لقرائتكم خبر عن ريمي يعتزل بعد مسيرة 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم الفرنسي لويك ريمي اعتزال كرة القدم بعد مسيرة استمرت 30 عاماً في الملاعب شملت أندية ليون وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل وكريستال بالاس وتشيلسي ومرسيليا وأخيراً بريست الفرنسي .

وانطلقت مسيرة ريمي بسن الـ6 في أكاديمية ليون الفرنسي عام 1999 واستدعي للمنتخب بسن الـ19 ثم لعب بدءاً من 2010 ثلاثة مواسم في مرسيليا قبل الانتقال للعب في أندية إنجلترا .

وسجل ريمي 12 هدفاً وصنع 3 أهداف بعد انتقاله لتشيلسي في 2014 ،لكنه غادره في 2016 دون ترك بصمة في الهجوم .