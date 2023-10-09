شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موديست لم يقدم أوراق اعتماده وأتمنى مشاهدة طاهر "رأس حربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي، لم يقدم أوراق اعتماده إلى جماهير القلعة الحمراء حتى الآن، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حسين الشحات وبيرسي تاو يقدمان مستوى مميز جداً وتعظيم سلام للثنائي، وموديست مش عاجب جماهير الأهلي، الجماهير غير مقتنعه باللاعب وهو لم يقدم أوراق اعتماده ولكن دعونا لا نتعجل في الحكم على اللاعب.

أضاف: الإسماعيلي رغم الهزيمة 3-1 قدم مباراة رائعة ومحاولاته كانت أخطر على المرمى، والشناوي تألق، والأهلي سجل من كل الفرص التي أتيحت له أمام المرمى على غير العادة.

واصل: الشناوي ومحمد هاني وتاو والشحات وإمام عاشور كانوا الأفضل في المباراة، محمد عبد المنعم لديه مشكلة مستواه يزيد بشكل كبير في مباراة ثم يتراجع في مباراة أخرى، وياسر إبراهيم قدم مستوى جيد، وعجبني ياو أنور في الإسماعيلي ومحمد عبد السميع.

واختتم: الأهلي لم يعاني أمام الإسماعيلي لأنه سجل أهدافاً مبكرة، وكولر تجنب الحديث عن موديست لكنه تحدث عن طاهر بشكل جيد، ولدي اقتراح بخصوص طاهر، كولر أصبح يوظفه تحت رأس الحربة واللاعب يقدم أداء جيد، ولكني أرى أن طاهر يمكن توظيفة في مركز رأس الحربة خاصة مع إصابة صلاح محسن.