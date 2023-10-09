شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى البحرين 14 أكتوبر لمواجهة الأهلى فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى البحرين لخوض مباراة السوبر لكرة السلة، والمقرر أن تجمع الفريق مع الاهلى في المباراة التي تحسم بطل السوبر.

وتحدد إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر المقبل، فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق بطولة دورى السوبر لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى المرتبط.

وتنطلق الدورة المجمعة الأولى في الفترة من 25 أكتوبر إلى 27 أكتوبر الجارى، بينما تقام المجمعة الثانية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 نوفمبر.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلى وسبورتنج ومصر للتأمين والشمس، بينما تضم المجموعة الثانية الاتحاد السكندرى والاتصالات والقناة وإيسترن كومبانى، والمجموعة الثالثة الزمالك والجيش وهليوبوليس والأولمبى، وفيما يخص المجموعة الرابعة تضم فرق سموحة الجزيرة الطيران الزهور.