شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا لا يعرف الخسارة أمام وادى دجلة تاريخيا قبل مواجهة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، لمواجهة فريق وادى دجلة المقرر لها اليوم الثلاثاء ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024.

وتعد مواجهة الثلاثاء المقبل، السابعة بينهما تاريخيا، حيث تواجه الفريقان فى 6 مباريات سابقة، نجح فريق طنطا فى الفوز فى 3 مواجهات وحسم التعادل الثلاث مباريات الأخرى، ولم يحقق وادى دجلة أى فوز على طنطا حتى الآن.

استقر عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، على السفر اليوم الاثنين إلى القاهرة للمبيت بها من أجل الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين.

واطمأن عمرو أنور على جاهزية اللاعبين بعد الفوز وديا على فريق مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق فارس طارق، أحمد الشامي، ساهر عبدالمنعم.

ونجح فريق طنطا في تحقيق الفوز على فريق راية في افتتاح منافسات دورى المحترفين، قبل أن يسقط أمام أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويحتل فريق طنطا المركز العاشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز وهزيمة ولم يسجل أي تعادل، سجل لاعبو أبناء السيد البدوى هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.