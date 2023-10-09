شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود محمود كهربا أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في مباراة سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة بسبب الإيقاف.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى بادار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وافتقد فريق الأهلى جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الاولى للدورى والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد وغاب أيضاً عن مباراة الاسماعيلى التي انتهت بفوز الأهلى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت مباراة سيراميكا بالجولة الثانية للمسابقة.

ويغيب كهربا عن الأهلى فى 4 مباريات مقبلة بالدورى ، وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدورى العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويغيب كهربا عن فريقه الأهلى فى المباريات الست الأولى بمسابقة الدورى الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدورى، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالى تطبق فى المسابقة التى ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات فى المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.