شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات بطولة أفريقيا لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، فعاليات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتُقام اليوم ختام مسابقة 25 متر مسدس سريع رجال، وغداً الثلاثاء تُغادر الوفود المشاركة فى البطولة.

تقام البطولة فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجارى بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية.

وحقق منتخب الرماية في البطولة حتى الآن 34 ميدالية، بواقع 18 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة اليوم لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.