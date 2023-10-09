شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يفتقد رودري.. وأرسنال فوجئ بمشاركة مارتينيلي المصاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اعترف الإسباني بيب جوارديولا بتفوق أرسنال على فريقه في قمة الأحد بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، وقال بعد تسجيل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدف المباراة الوحيد:«لا يمكننا إنكار افتقادنا لرودري في المباراة وحاولنا وضع لاعبين للسيطرة على التمريرات في منطقة الجزاء، لكن أرسنال كان هجومياً جداً فيها، سنعود ونواصل. المباراة لم تشهد الكثير من فرص التسجيل لكلا الفريقين وللأسف نجحوا في استغلال تفوقهم في 10 دقائق علينا».

الخسارة تركت حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 18 نقطة قبل فترة التوقف الدولي خلف ثنائي لندن أرسنال وتوتنهام،اللذين يتوفقا بنقطتين.

وخسر الفريق اللندني مبارياته الـ12 السابقة في الدوري أمام سيتي، قبل أن يضع هدف مارتينيلي في الدقيقة 86 حداً لمسلسل هذه الهزائم إثر تسديدة ارتدت من رأس المدافع الهولندي نايثن أكيه وخدعت الحارس البرازيلي إيدرسون، قبل أن تشعل فرحة هيستيرية في ملعب الإمارات.

وللمرة الأولى منذ ديسمبر 2015، تذوق الـ«غانرز» طعم الفوز أمام سيتي، وهو ما فسّر ردة الفعل الصاخبة من جماهيره التي قارب عددها 60 ألفاً في المدرجات الممتلئة عن بكرة أبيها.

وسبق لأرسنال أن فاز على سيتي بركلات الترجيح في الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي في أغسطس الماضي، وهو الفوز الذي احتفلوا به أيضاً بصخب كبير على غرار انتصار الأحد الذي كان الأول في الدوري على سيتي بعد 8 سنوات عجاف.

وقال جوارديولا:«الآن هزمنا مرتين على التوالي في الدوري وهناك فترة توقف دولي وآمل أن يعود اللاعبون بلياقة لننطلق من جديد».

المباراة انتهت بالصافرة لكنها لم تنته في نفق ملعب الإمارات إذ تجاهل كيل ووكر ظهير سيتي رغبة نيكولاس جوفر، أحد مدربي أرسنال الذي عمل في مانشستر سيتي بين 2019-2021، في مصافحته ثم اندلع شجار بينهما، كما شوهد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند وهو يتبادل الكلمات مع مجموعة. وعلق جوارديولا على الشجار وقال: أعرف ما حصل لكنني لن أقول شيئاً، فيما أكد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا عدم رؤيته الشجار.

وأجمع المحللون على نجاة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب سيتي من الطرد بعد ركله كابتن أرسنال مارتن أوديجارد والإنجليزي ديكلان رايس وأنه كان يجب على الحكم مراجعة «فار» في الواقعتين.

في المقابل، شهدت المباراة أيضاً طرد مشجع لأرسنال بعد تفوهه بكلمات نابية بحق نجم أرسنال السابق سمير نصري الذي انتقل لسيتي في 2011.

وكان النجم الفرنسي السابق يحلل المباراة على خط التماس وقال إنه سعيد برؤية حماس المشجعين وتنوعت ردود الأفعال على تصرف المشجع بين مؤيد ومستنكر ومن بين التعليقات:«نصري يستحق هذا»، و«يا له من مشجع، أسطورة أرسنال»، و«العنف ليس هو الحل أبداً».

من جانبه، كشف الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال عن دهشة الكادر الطبي في النادي اللندني من إعلان مارتينيلي قدرته على المشاركة رغم تعافيه القريب من شد عضلي.

ونصح الأطباء مارتينيلي بتأجيل عودته للعب لكنه أصر وشارك بديلاً للمصاب لياندرو تروسار بالشوط الثاني وسجل في الوقت القاتل علماً أنه غاب عن مباريات أرسنال الخمس الماضية بسبب الإصابة.

وقال أرتيتا :«يمكن أن تشعر بمرور سنوات طويلة دون هزمهم، اعتقد أننا اليوم هزمنا أفضل فريق في العالم بلا شك وفعلنا بذلك بطريقة رائعة وأظهرنا رغبة كبيرة بالفوز وتصميماً وأيماناً بالقدرة على هزمهم».

ودافع أرتيتا عن حارسه دافيد رايا بعد صراخ المشجعين «العب الكرة إلى الأمام» عندما استغرق وقتاً مع الكرة تحت أنظار الأرجنتيني جوليان ألفاريز وقال المدرب:«هذه غلطتي، فليصرخوا علي فأنا طلبت منه ذلك. إن غيرت شيئاً واحداً أمام هذا الفريق سأقع في مشكلة كبيرة وكبيرة جداً».

نجم أرسنال الفرنسي ويليام صليبا أعلن انسحابه من المشاركة مع المنتخب رغم إنهاء مشاركته لـ90 دقيقة دون إصابة ظاهرة ما دفع مشجعي أرسنال للاعتقاد بأنه انسحاب تكتيكي ومن التعليقات:«لقد سحبناه، هيا بنا مدفعجية»، و«صليبا لن يلعب دولياً» مرفقة بإيموجي أرسين فينجر مدرب الفريق السابق وهو يبتسم و«مدربي أخيراً تعلم فنون السحر الأسود».