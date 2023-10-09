رمضان السيد يفجر مفاجأة بشأن انتقال عمر سيد معوض لريال بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رمضان السيد نجم الأهلي السابق وجد عمر سيد معوض لاعب الأهلي، مفاجأة بشأن انتقال عمر سيد للدوري الإسباني في المرحلة المقبلة وتحديدا نادي ريال بيتيس.

قال رمضان السيد في قناة المحور: "نعاني من الأكاذيب حاليا، بشأن الخلاف بين النادي الأهلي وعمر سيد معوض، وأن مفيش عروض جات للاعب وأبوه عايز يطلعه فري"

وأوضح: "نادي ريال بيتيس مهتم بضم عمر سيد معوض بعد ما شافوا الفيديوهات وتابعوه هنا، ولكن والده اشترط خروج اللاعب عن طريق الأهلي".

وأتم تصريحاته:"هناك بالفعل مفاوضات متقدمة بين ريال بيتيس والنادي الإسباني بالفعل قدم عرضا لإدارة الأهلي، يوم تعرض اللاعب للإصابة وسيد معوض مصمم إن عمر ميخرجش غير من الأهلي".