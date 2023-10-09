"بكى أخيرا".. إمام عاشور يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه والإسماعيلي التي أقيمت على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبارة غامضة: "الحمد لله.. من ضحك كثيرا بكى أخيرا".

وفي المقابل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه إمام عاشور، دون معرفة الغرض من هذه الجملة.

جدير بالذكر أن إمام عاشور كشف أن إصابته كدمة بسيطة وسيعود مرة أخرى للملاعب في أقرب وقت، وعلى أثر ذلك تم استبعاده من معسكر المنتخب الحالي استعدادا لمواجهتي زامبيا والجزائر.

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