على رأسهم رونالدو.. 14 لاعبا يغادرون النصر السعودي للانضمام لمنتخبات بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمية على موقع التغريدات "X" انضمام 14 لاعباً من صفوف الفريق إلى منتخباتهم الوطنية.
كتب حساب نادي النصر: " 14 لاعبًا من النصر السعودي يغادرون للمشاركة مع منتخبات بلادهم، أمنياتنا لنجومنا بالتوفيق وتمثيـل ناديهم، العالمي خير تمثيـل".
جاءت الأسماء المنضمة للمنتخبات الوطنية كالآتي:
-كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال
-ساديو ماني، منتخب السنغال
-سيكو فوفانا، منتخب ساحل العاج
-أوتافيو، منتخب البرتغال
-إيمريك لابورت، منتخب إسبانيا
-مارسيلو بروزوفيتش، منتخب كرواتيا
-راغد النجار، منتخب السعودية
-نواف العقيدي، منتخب السعودية
-سلطان الغنام، منتخب السعودية
-عبدالإله العمري، منتخب السعودية
-عبدالله الخيبري، منتخب السعودية
-سامي النجعي، منتخب السعودية
-أيمن يحيى، منتخب السعودية
-عبدالرحمن غريب، منتخب السعودية