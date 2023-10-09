على رأسهم رونالدو.. 14 لاعبا يغادرون النصر السعودي للانضمام لمنتخبات بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمية على موقع التغريدات "X" انضمام 14 لاعباً من صفوف الفريق إلى منتخباتهم الوطنية.

كتب حساب نادي النصر: " 14 لاعبًا من النصر السعودي يغادرون للمشاركة مع منتخبات بلادهم، أمنياتنا لنجومنا بالتوفيق وتمثيـل ناديهم، العالمي خير تمثيـل".

جاءت الأسماء المنضمة للمنتخبات الوطنية كالآتي:

-كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال

-ساديو ماني، منتخب السنغال

-سيكو فوفانا، منتخب ساحل العاج

-أوتافيو، منتخب البرتغال

-إيمريك لابورت، منتخب إسبانيا

-مارسيلو بروزوفيتش، منتخب كرواتيا

-راغد النجار، منتخب السعودية

-نواف العقيدي، منتخب السعودية

-سلطان الغنام، منتخب السعودية

-عبدالإله العمري، منتخب السعودية

-عبدالله الخيبري، منتخب السعودية

-سامي النجعي، منتخب السعودية

-أيمن يحيى، منتخب السعودية

-عبدالرحمن غريب، منتخب السعودية