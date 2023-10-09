"هو ده اللي كان في الفيديوهات؟".. إبراهيم سعيد يهاجم موديست: مصدوم فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بسبب المستوى الذي ظهر به منذ الانضمام للفريق الأحمر.

قال إبراهيم سعيد في قناة النهار: "موديست لسه لغاية دلوقتي مشفناش منه حاجه، هل هو ده اللي شفناه في الفيديوهات؟".

أضاف: "النجومية والتحركات والأهداف اللي شفناها لموديست في الفيديوهات تقول أنه حتى لو كان غايب عدد كبير من المباريات، سيظهر أيضا بشكل جيد حين يعود".

أكمل: "تحس من أداءه في الملعب أنه مريح، وكسلان ومش قادر يتحرك، حتى لو غايب بقاله فترة المفروض أنه يكون له اشتياق للملعب".

أتم تصريحاته: "عامل السن يمكن التغلب عليه بالخبرات، ولكننا شفنا مستوى اللاعب، ده تقريبا مش موجود في الملعب أصلا، أنا مصدوم فيه بصراحة، خاصة وأنه اسم كبير وقادم من نادي كبير".

وكان الأهلي تعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء غقده مع بروسيا دورتموند الألماني.