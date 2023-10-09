شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يوثق هدفه مع الأهلي فى شباك الدراويش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، هدفه في شباك الإسماعيلي، ليساهم فى فوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، فى اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.



حسين الشحات (1)



حسين الشحات (2)



حسين الشحات (3)



حسين الشحات (4)

من ناحية أخرى، يستعيد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود كل لاعبيه المصابين خلال فترة التوقف الحالية، والتي ستشهد توقف مسابقة الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية، وفقا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث سينهي الرباعي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن برنامجهم التأهيلي خلال الأيام الماضية.

واقترب الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد من المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية بعدما أنهيا البرنامج التأهيلي الخاص بهما، فيما يتحدد موقف صلاح محسن وعمرو السولية بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة في فترة التأهيل ويحتاجان عدة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقهما ومن ثم إعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.

يذكر أنه فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).