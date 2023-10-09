شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان لليوم السابع: فتوح اقترب من تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، المرشح على مقعد عضوية فوق السن ضمن قائمة حسين لبيب، فى انتخابات نادى الزمالك المقرر لها 20 أكتوبر، أن أحمد سيد زيزو يعيش فترة من الاستقرار حاليًا خاصة بعدما حصل على جزء كبير من مستحقاته، واللاعب مُستمر مع القلعة البيضاء.

وأضاف سليمان، خلال تصريحاته فى ندوة الخليج 365، أنه على علم بوجود مفاوضات تجرى الفترة الحالية مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، من أجل تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لكن أحمد فتوح سيجدد تعاقده مع الزمالك.

واستقر مسئولو الزمالك على تأجيل أى مفاوضات مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لتمديد تعاقده إلى بعد الانتخابات، المقرر إقامتها 20 أكتوبرالجارى، وأصبح التجديد لفتوح من أول الملفات على مائدة المجلس الجديد المقرر انتخابه من خلال الجمعية العمومية.

ويرغب مسئولو القلعة البيضاء الحاليين فى منح المجلس الجديد فرصة اتخاذ القرار فى هذا الملف، خاصة أن أحمد فتوح من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء، وعقده ينتهى فى شهر يناير المقبل، ومن حقه التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.