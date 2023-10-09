شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل تفاعلية للوفود العربية ضمن فعاليات مشروع "سفينة شباب النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شباب الوفود العربية المشاركون فى مشروع "سفينة النيل للشباب العربى"، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية (الإدارة المركزية لتنمية الشباب)، من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، مجموعة من الورش التفاعلية بالتعاون مع ممثلى الاتحاد العربى للتطوع.

وتهدف الورش الأولى للتعارف بين شباب الوفود العربية، ومد جسور التواصل بين المشاركين، علاوة على التأكيد على عروبتنا والتى تعد الرابط الأقوى ، والهدف الأسمى لتقوية الروابط والعلاقات .

كما سعت الورش لتوطيد العلاقات بين الدول، بالإضافة إلى التعرف على آمال وطموحات الشباب وكيفية تحقيق أهدافهم ، ونقل وتبادل الخبرات المختلفة ، وخلق أفكار مبتكرة وسياسات فعالة .

وتضمنت الورش التفاعلية مناقشة موضوعات مختلفة فى التطوع الابتكارى، والأمن الغذائى، بالإضافة إلى خلق حلقات تلاقى بين الشباب والتى تعد بمثابة نواة لمشروعات وبرامج مشتركة ، علاوة على إستعراض الفرص الشبابية المطروحة ، وإفساح المجال للعصف الذهنى وإطلاق المجال لإعمال العقل .

جدير بالذكر أنه تم اطلاق فعاليات "سفينة النيل للشباب العربى" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع ، وممثل الامانة الفنية للمكتب التفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، ورؤساء وفود الدول المشاركة ( الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن).