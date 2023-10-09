شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف سيمبا التنزانى بحثاً عن أول انتصار بدوري السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استشكاف فريق سيمبا التنزانى بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، بالتشاور مع جهازه المعاون قبل ملاقاته بالمباراة المقبلة بحثاً عن أول انتصار بالدوري الأفريقى.

وحقق الأهلى فوزاً مهماً على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري قبل توقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) ،بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.