شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى "معجزة" الاسكواش المصرى تتقدم 13 مركزاً فى التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت البطلة المصرية أمينة عرفي، لاعبة الجزيرة المصنفة رقم 36 عالمياً لسيدات الاسكواش، 13 مركزاً دفعة واحدة فى التصنيف العالمى الجديد الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA".

وتقدمت صاحبة الـ 16 عاماً إلى المركز الـ 23 عالمياً متخلية عن المركز السابق 36، وذلك بعد تأهلها إلى دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، عقب فوزها على الكندية هولي نوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-6, 11-6.



أمينة عرفي

وكانت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، لاعبة المنتخب الوطني لناشئات الاسكواش، قد حققت إنجازاً ورقماً قياسياً بعد مشاركتها فى فوز المنتخب الوطني ببطولة العالم.

ولم تتعرض أمينة عرفي، صاحبة الـ 16 عاما، لأى خسارة منذ مشاركتها فى بطولة العالم بداية من منافسات تحت 11 سنة فى عام 2018.

وكانت أمينة قد توجت ببطولة العالم بالمنافسات الفردية بعد الفوز على لاعبة ماليزيا في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة لتحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.