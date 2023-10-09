شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربينى تهيمن على الصدارة والطيب تتقدم للمركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد خلال الأسبوع الجاري، حيث واصلت البطلة المصرية نور الشربيني هيمنتها على قمة التصنيف العالمي.

وعادت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة وادي دجلة إلى التصنيف العالمي الخامس لتقتحم قائمة التوب 5 من جديد بعد نتائجها المميز خلال الفترة الماضية.

وجاء ترتيب لاعبات مصر في قائمة التوب 10 كالتالي:

ـ نور الشربيني "المركز الأول"

ـ نوران جوهر " المركز الثاني"

ـ هانيا الحمامي " المركز الثالث"

ـ نور الطيب "المركز الخامس"



تصنيف السيدات

بينما جاء تصنيف لاعبات التوب 10 إجمالاً كالتالي:

نور الشربيني في صدارة التصنيف العالمي، في المركز الثاني نوران جوهر، تليها هانيا الحمامي في المركز الثالث، ثم النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، وخامساً نور الطيب، وفي المركز السادس الأمريكية أماندا صبحي، ثم الإنجليزية جورجينا كيندي في المركز السابع، البلجيكية نيلي جليس في المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، والبلجيكية تيني جليس في المركز العاشر.