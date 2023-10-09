شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يُكرم أبطاله أصحاب الإنجازات القارية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الجودو ، برئاسة مرزوق علي، إقامة حفل تكريم للاعبين أصحاب الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة على المستوى الأفريقي والدولي.

ومن المقرر أن يشمل الحفل الذى لم يتم تحديد موعده تكريم لاعبى المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والكبار أصحاب الميداليات والألقاب الأفريقية والدولية.

وشهدت الفترة الأخيرة نجاحات وإنجازات عديدة حققها الجودو المصرى على جميع المستويات القارية والدولية.

وبدأت إنجازات الجودو المصري بالسيطرة على لقب البطولة الأفريقية للناشئين ثم لقب البطولة الأفريقية للشباب وأيضا لقب البطولة القارية للكبار، وصولا لفوز يسري سامي لاعب المنتخب الوطني بميدالية برونزية في بطولة العالم للشباب في إنجاز تاريخي.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، إن الحفل سيشهد تكريم عدد كبير من نجوم المنتخبات الوطنية للجودو وأيضا المدربين والأجهزة الفنية.

وأضاف مرزوق، أن الجودو المصري الآن بات رقما هاما في المعادلة الأفريقية والدولية، وأصبح لاعبينا ينافسون في جميع البطولات الدولية من أجل حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات.

وتابع: "وضعنا خطة هدفها العودة لمنصات التتويج العالمية، وخلقنا جيل جديد من اللاعبين المميزين، وبدأنا حصد ثمار ما زرعناه من خلال ميدالية يسري سامي في بطولة العالم للشباب، والقادم سيكون أفضل".

وتوج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحصد يسري سامي الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.

وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:

فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا

فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا

خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا

دور الترضية:

فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان

فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان