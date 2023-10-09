شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد حسنين لـ"الخليج 365": قطاع ناشئى الزمالك يحتاج إعادة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد خالد حسنين، المرشح على مقعد العضوية تحت السن فى قائمة حسين لبيب بانتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى، أن قطاع الناشئين بالنادى به كوارث، وأنه فى البداية كان يتخيل أن هناك أساسا يبنى عليه الفترة المقبلة، إلا أنه تفاجأ بعدم وجود أساس للقطاع، ويحتاج إلى إعادة بناء.

وقال أحمد خالد فى ندوة القائمة باليوم السابع، إنه سيتم الاهتمام بقطاع الناشئين على جميع المستويات من مدربين ولاعبين، وأدوات تدريبية، موضحا أن الهدف هو أن يكون فى الزمالك قطاع ناشئين ينفق على النادى وليس العكس قائلا، "المهم أن يكون عندنا قطاع ناشئين يصرف على النادى وليس النادى من يصرف عليه".

ووجه المرشح رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بالزمالك طالبهم فيها بعدم القلق على النادى لأنه لا يوجد شىء يتغير بين يوم وليلة، مطالبا الأعضاء بالمساندة والدعم للوصول بالنادى إلى بر الأمان.

وأكد أحمد خالد حسنين، أنه شعر بالحزن طوال الفترة الماضية على الحال الذى وصل إليه نادى الزمالك، مؤكداً أن الأبيض كيان كبير ويستحق أن يكون متواجداً دائماً بين الكبار، واسمه وقيمته السوقية عالية للغاية.

وتحدث أحمد خالد حسنين، عن أعضاء القائمة مؤكداً أن شعارها الزمالك أولاً وهناك حالة من الود والتأقلم بين أعضائها، مؤكداً أن هذه الروح ستكون عاملاً كبيراً فى نجاح القائمة خلال الفترة المقبلة وأكد خالد حسنين أن القائمة لديها برنامج وأهداف محددة تسعى لتحقيقها، مشيراً إلى أنهم منظمون وسيبدأون فى حل جميع الملفات ، وأن شعارهم هو الوضوح والصراحة وهذه السمة هي التى ستجعل أعضاء الجميعة العمومية تؤمن بهم.

أنه ابن القلعة البيضاء وتربى داخل النادي من عمر 4 سنوات، وقال خالد حسنين في ندوة الخليج 365، إن سبب ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة إيمانه بقدرته على التغيير وتقديم شيء مفيد لنادى الزمالك وجمعيته العمومية.