شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق إمام عاشور بمباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى بمباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى في دوري السوبر الأفريقى حيث يحتاج اللاعب لعشرة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للإنكل.

ومن المقرر أن يكثف الجهاز الطبي بالأهلى جهوده لتجهيز إمام عاشور لمباراة العودة أمام سيمبا التنزانى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لصفوف المنتخب.

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النقاب عن تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي.

وتعرض عاشور لإصابة في الدقيقة 25 من عمر اللقاء بعد التحام مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ليتلقى اللاعب العلاج خارج الملعب ثم يتم استبداله بعد 3 دقائق فقط.

وحقق الاهلى فوزاً على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري قبل توقف المسابقة بسبب الاجندة الدولية.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، بكاء إمام عاشور خلال مغادرته لملعب المباراة.

وغادر إمام عاشور دكة البدلاء قبل انتهاء الشوط الأول متوجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب من أجل الخضوع لفحوصات طبية لتشخيص إصابته وتحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وقال جاب الله في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن إمام عاشور خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وأوضح أن الآشعة أثبتت أن إصابته عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

وأضاف: "إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للأنكل، ومدة الإصابة لا تتعدى 7 أو 10 أيام".