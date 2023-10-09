شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": شكوى ضد كهربا بالمحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى، عن أنه تم تقديم شكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" في المحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته في البنوك.

وقال أحمد فؤاد الوطن، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه طالما الأمر في القضاء فهناك ما يسمى "كف اليد" أي أن الأمر متروك للقضاء بعد ذلك.

وأضاف المدير المالى لنادى الزمالك أن الأموال التي سيتم سدادها للنادى من الغرامة الموقعة على اللاعب، سيتم استخدامها في حل أزمة إيقاف القيد بالنادى.

وكان الزمالك حصل على حكم بسداد كهربا غرامة لصالح النادى الأبيض، وقرر مسئولو النادى عمل أمر أداء على كهربا استنادًا للحكم الصادر للزمالك بالغرامة المالية من المحكمة الرياضية الدولية.

من ناحية أخرى، يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في مباراة سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة بسبب الإيقاف.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى بادار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وافتقد فريق الأهلى جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الاولى للدورى والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد وغاب أيضاً عن مباراة الاسماعيلى التي انتهت بفوز الأهلى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت مباراة سيراميكا بالجولة الثانية للمسابقة.

ويغيب كهربا عن الأهلى فى 4 مباريات مقبلة بالدورى ، وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدورى العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.