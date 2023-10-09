شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يسيطر على القمة وعسل يتقدم للمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي الجديد للرجال خلال الأسبوع الجاري، حيث واصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، هيمنته على قمة التصنيف العالمي.

وعاد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثالث بالتصنيف وذلك على الرغم من عقوبة الإيقاف التي تعرض لها مؤخراً.

وجاء ترتيب لاعبو مصر في قائمة التوب 10 كالتالي:

ـ علي فرج "المركز الأول"

ـ مصطفى عسل " المركز الثالث"

ـ مازن هشام "المركز السابع"

ـ طارق مؤمن "المركز التاسع"



تصنيف الرجال

بينما جاء تصنيف لاعبو التوب 10 إجمالاً كالتالي:

علي فرج في صدارة التصنيف العالمي، في المركز الثاني البيروفي دييجو إلياس، مصطفى عسل في المركز الثالث، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الرابع، وخامساً النيوزيلندي بول كول، وفي المركز السادس الإنجليزي مروان الشوربجي، مازن هشام في المركز السابع، النيوزيلندي جويل مكين في المركز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وكريم عبد الجواد في المركز العاشر.