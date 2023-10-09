شكرا لقرائتكم خبر عن ابن روني يكشف وجهته المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف كاي الابن الأكبر لأسطورة مانشستر يونايتد واين روني (37 عاماً) عن وجهة والده بعد الرحيل عن منصبه في نادي دي سي يونايتد الأمريكي وذلك بمتابعة لاعبي برمنجهام سيتي الإنجليزي الذي اشتراه أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي مع شركائه.

وسيخلف روني في المنصب الجديد لنادي الدرجة الأولى المدرب الحالي جون أوستيس (43 عاماً) الذي جذب أنظار الكبار بعد قيادته الفريق للمركز السادس في الدرجة الأولى بعد 11 مباراة فقط. سيعود روني للتدريب في إنجلترا بعد تجربته مع ديربي كاونتي لكن لعائلته أولاً كما قال:«أنا فعلاً استمتعت بتجربتي في الولايات المتحدة وتلقيت مساعدة كبيرة من المالكين، لكن الوقت مناسب للعودة لإنجلترا لأرى عائلتي أولاً فأنا لم أرهم منذ وقت طويل ثم أرى ما لديّ من العروض في أكتوبر أو نوفمبر وسأدرسها طبعاً».