الامارات | جمهور أشرف حكيمي يدين تصرف ريال مدريد!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحر المغربي أشرف حكيمي المتابعين في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيله أربعة أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة وذلك بعدما قاد باريس سان جيرمان للفوز على رين 3-1 في الجولة الثامنة للمسابقة.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصاءات الفنية أن حكيمي (24 سنة) تفوق على كل المدافعين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، ويمتاز بسجل بيانات فنية دفاعية عالي الجودة وبمساهماته الهجومية أيضاً.

وتساءل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً المنتمين إلى ريال مدريد الإسباني: ألم يكن جدير بالنادي الملكي الاحتفاظ بورقة حكيمي بدلاً من إعارته ثم بيعه إلى بروسيا دورتموند الألماني الذي انتقل النجم المغربي منه إلى انتر ميلان الإيطالي وانتهى به المطاف في باريس سان جيرمان؟.

وما زالت الجماهير العاشقة لفنون أشرف حكيمي تدين تصرف ريال مدريد والفكر الفني الذي أدار ظهره للاعب وحرمه مواصلة البقاء في النادي الذي لطالما أحبه وبنى فيه اللاعب طموحاً وآمال وأحلام وذلك لمصلحة اللاعب الإسباني ابن النادي كارفاخال الذي يحظى بتأييد كبير في مدريد.

وأثبتت الحالة الفنية المتباينة للمدافع الإسباني كارفاخال خلال المواسم الماضية مدى حاجة ريال مدريد إلى لاعبه حكيمي الذي تخرج من مدرسته مما يؤكد أن اللاعب كان سيدعم خطط الريال الاستراتيجية بقوة لو بقي في صفوف "الملكي".

وكان حكيمي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو، وينتهي عقده مع النادي الباريسي في صيف 2026.

ويعتبر أشرف حكيمي أحد أهم المدافعين في العالم بمركز الظهير الأيمن، ويمتلك قدرات دفاعية وهجومية كبيرتين، جعلت منه لاعباً ذو قيمة فنية تبلورت في دعم المنتخب المغربي وحصوله على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".