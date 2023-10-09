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الامارات | سلطان القاسمي يوجه بإنشاء ملعب ومقر جديد لنادي الشارقة

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة، بموازنة أولية قدرها 350 مليون درهم على مساحة ثلاثة ملايين قدم مربع (ضعف مساحة أرض النادي الحالية).
ويقع على التقاطع الواصل بين طريقي الشارقة - خورفكان، والذيد - خورفكان، وسيتضمن استاداً رئيساً ومبنى إدارياً وصالات للألعاب الجماعية والفردية ومرافق رياضية وخدمية.

وأعلن عن الخبر السعيد للأسرة الشرقاوية ، رئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي بن شاهين السويدي خلال مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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