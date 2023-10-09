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الامارات | 3 أردنيات تحترفن في الدوري السعودي

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أردنيات تحترفن في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن مغادرة 3 لاعبات، المنتخب الأردني لكرة القدم النسائية، للانضمام إلى فرقهن الجدد وخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي النسائي.
وقال صحيفة "الغد" الأردنية: "اتجهت كل من لانا فراس، وروند كساب، وبانة البيطار، إلى لخوض تجربة احترافية، بعد المستويات المميزة من اللاعبات الثلاثة اللواتي قدمهن في بطولة الأندية النسوية الأردنية".
وأوضحت الصحيفة: "ثلاثي المنتخب النسائي الأردني سينضمن إلى لاعبات أردنيات يتواجدن حالياً في الدوري السعودي، أمثال ملك شنك وشهناز جيرين المحترفات في نادي اتحاد جدة، وميساء جبارة مع نادي النصر، وآية المجالي مع النادي الأهلي، ومي سويلم في نادي الشباب، وهيا خليل مع نادي التقدم".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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