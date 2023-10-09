شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة أنشلوتي المنتظر مرشح لتدريب إشبيلية وفياريال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث فريق إشبيلية الإسباني في الوقت الحالي عن مدير فني جديد، بعد إقالة المدرب خوسيه لويس مينديليبار بسبب تذبذب النتائج في الدوري الإسباني هذا الموسم.

راؤول مرشح لتدريب إشبيلية

وكشفت صحيفة "استاديو ديبورتيفو" الإسبانية، والمقربة من نادي إشبيلية، فإن إدارة النادي الإسباني تدرس عدد من ملفات السير الذاتية للمدربين وأبدت إعجابها بالفعل بعدد منهم، الذين تراهم مرشحين لخلافة مينديليبار، ويأتي الإسباني راؤول نجم نادي ريال مدريد الأسبق، على رأس هؤلاء المدربين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، إلى أن راؤول جونزلس يُنظر له في ريال مدريد كخليفة محتمل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول، في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إن هذا الأمر لن يعقد عملية خروج راؤول من نادي ريال مدريد، خاصًة في ظل وجود تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، كمرشح أقوى لتولي المسؤولية كمدير فني لريال مدريد بعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق الملكي.

وحسب التقارير الإسبانية، فإن راؤول (46 عاما) مرشح لتدريب عدة فرق مؤخرًا وليس إشبيلية فقط، ومن بين تلك الفرق فريق فياريال الإسباني.