شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحافظ على رقمه المميز رغم غيابه عن مباراة نانت الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رغم غياب الفرعون المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، عن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، حافظ اللاعب على موقعه في جدول ترتيب الهدّافين في الدوري.

وبسبب الإيقاف بعد الطرد في مباراة لوريان ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، غاب مصطفى محمد عن مباراة فريقه ضد فريق ستراسبورج، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في افتتاح الجولة.

المهاجم الدولي المصري مهدد بالغياب لأكثر من مباراة، إذا وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقوبة إضافية على اللاعب.

وفي ظل غياب مصطفى محمد أمام ستراسبورج، تمكن نانت من تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف. واحتفظ مصطفى محمد، بموقعه في المركز الثاني بقائمة الهدّافين بالدوري الفرنسي، برصيد 5 أهداف.

وفشل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان،في التسجيل في هذه الجولة، رغم مشاركته مع سان جيرمان لمدة 90 دقيقة في مباراة رين مساء أمس الأحد، التي انتهت لمصلحة فريق باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وانضم النيجيري أكور أدامز إلى المركز الثاني في ترتيب الهدّافين الذي كان يحتله مصطفى محمد، كما رفع وسام بن يدر، مهاجم موناكو، رصيده إلى 5 أهداف، بتسجيله هدفًا في مرمى ستاد ريمس.

ترتيب هدّافي الدوري الفرنسي

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 7 أهداف، مصطفى محمد (نانت).. 5 أهداف، أكور أدامز (مونبلييه).. 5 أهداف، وسام بن يدر (موناكو).. 5 أهداف.