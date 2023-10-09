شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مطار العين بالإمارات استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.

ويرافق بعثة منتخب مصر إلى الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.