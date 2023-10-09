شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مطار العين بالإمارات استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.
ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.
وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى:
محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.
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