شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل تدريباته لملعب الترسانة ويبدأ الاستعداد غدًا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استئناف التدريبات صباح غد، الثلاثاء، على ملعب نادي الترسانة.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.