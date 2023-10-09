شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. السعودية تطلب من «فيفا» استضافة مونديال 2034 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - متابعات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الاثنين، أنه أرسل طلب الترشّح الرسمي للمملكة لاستضافة كأس العالم 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت السعودية أعلنت الأربعاء الماضي نيتها الترشّح لاستضافة نسخة 2034، و«يمثل هذا الخطاب تأكيداً رسمياً على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم»، بحسب الاتحاد.

وشدد على أن السعودية تعتزم «تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في الوقت ذاته تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير».

وقال ياسر بن حسن المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس «فيفا»: «كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة لاستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع».

وأضاف أن السعودية «تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة، والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم».

الاتحاد السعودي لفت إلى أن إعلانه عن نيّة الترشح «حظي بعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحاداً من مُختلف القارات».

وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية تتمتع بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى»، وتشمل «مسابقات رياضية بارزة بوجود مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة ومنها كرة القدم، رياضة المحرّكات، التنس، الفروسية، الرياضات الإلكترونية والجولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية».

الاتحاد ذكر أنه سيكشف لاحقاً عن «المزيد من التفاصيل حول ملف ترشّح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034».