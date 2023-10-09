الامارات | "صندوق التبرعات" يدخل الحملات الانتخابية في الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل مقترح "صندوق التبرعات" على قائمة الوسيلة الأحدث للحملات الانتخابية لمجلس إدارة نادي الزمالك المصري، المقرر عقدها في 20 أكتوبر الجاري، ويتم خلالها انتخاب مجلس جديد خلفاً للسابق برئاسة مرتضى منصور.

وكشف هشام نصر، المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك، ضمن القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، عن أن هناك "صندوق تبرعات" لدفع مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق.

وقال هشام نصر في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري، اليوم الاثنين: "أبشر جمهور الزمالك بإنشاء (صندوق تبرعات) ساهم فيه عدد من رجال الأعمال المحبين للنادي"، مشيراً إلى وجود مساهمة في الصندوق من جانب أعضاء القائمة الموحدة التي ستدخل انتخابات مجلس الإدارة في الفترة المقبلة.

وأوضح نصر ألية عمل صندوق التبرعات، وقال: "الصندوق تم تسليمه للجنة القائمة بتسيير شؤون النادي لحين تسليمه لمجلس الإدارة الجديد"، مؤكداً أنه سيتم تسديد مستحقات المحترفين الأجانب في الزمالك من أموال هذا الصندوق.