صلاح ينافس سون على الوصافة.. وهالاند في مقدمة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

اشتد صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس كل من سون و إيزاك ومحمد صلاح للوصول إلى صدارة الهدافين بقيادة هالاند.

وانتهت مباريات الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بفوز أرسنال على مانشستر سيتي 1-0.

ويستعرص لكم موقع "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. هالاند - 8 أهداف

2. سون - 6 أهداف

3. ألكسندر إيزاك - 6 أهداف

4. محمد صلاح - 5 أهداف

5. جارود بوين - 5 أهداف

6. هوانج هي تشان - 5 أهداف

7. برايان مبيومو - 4 أهداف

8. بوكايو ساكا - 4 أهداف

9. كالوم ويلسون - 4 أهداف

10. أولي واتكينز - 4 أهداف

جدير بالذكر، توقف الدور الإنجليزي لمدة أسبوعين بسبب التوقف الدولي لشهر أكتوبر، ويستأنف يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.