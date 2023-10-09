صلاح ينافس سون على الوصافة.. وهالاند في مقدمة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
اشتد صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس كل من سون و إيزاك ومحمد صلاح للوصول إلى صدارة الهدافين بقيادة هالاند.
وانتهت مباريات الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بفوز أرسنال على مانشستر سيتي 1-0.
ويستعرص لكم موقع "الخليج 365" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:
1. هالاند - 8 أهداف
2. سون - 6 أهداف
3. ألكسندر إيزاك - 6 أهداف
4. محمد صلاح - 5 أهداف
5. جارود بوين - 5 أهداف
6. هوانج هي تشان - 5 أهداف
7. برايان مبيومو - 4 أهداف
8. بوكايو ساكا - 4 أهداف
9. كالوم ويلسون - 4 أهداف
10. أولي واتكينز - 4 أهداف
جدير بالذكر، توقف الدور الإنجليزي لمدة أسبوعين بسبب التوقف الدولي لشهر أكتوبر، ويستأنف يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.