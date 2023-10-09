رسميا.. الاتحاد السعودي يترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين 9 أكتوبر، خطاب إلى "فيفا" للترشح إلى استضافة كأس العالم 2034.

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 4 أكتوبر، نيتها للتقدم بطلب استضافة كأس العالم نسخة 2034، وأشار ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي إلى أن هذه الخطوة هي الثانية في رحلة مثيرة تسعى إليها الدولة.

يذكر أن دولة المغرب اختيرت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، في ملف ثلاثي يضم: المغرب، إسبانيا، البرتغال، لتصبح ثاني دولة عربية تنظم البطولة الأكبر، عقب قطر 2022.