بفرمان أوسوريو.. نقل تدريبات الزمالك لنادي الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، نقل تدريبات الفريق الأول، إلى نادي الترسانة بداية من غدا الثلاثاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة السكندري، يوم 21 من الشهر الجاري، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار نقل تدريبات الفريق من جانب أوسوريو، نظرا لغلق ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لاستقباله انتخابات نادي الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر الحالي.

ويستأنف الفريق الأبيض، تدريباته غدا، عقب منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.