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فانتازي.. ارتفاع سعر حارس نوتنجهام فورست اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
شهد اليوم الأثنين تغير أسعار ثلاث لاعبين فقط بفترة التوقف الدولي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 9 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مات تيرنر (نوتنجهام فورست) 4.1 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفت أسعارهم

آدم ويبستر (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني.
كويمين كيليهر () 3.9 مليون جنيه إسترليني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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