هل صفقة موديست فاشلة؟ نجم الأهلي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، على مستوى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأحمر، الذي انضم للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية..

قال عماد النحاس في برنامج إذاعي: "أرى إن موديست يفتقد حاليا للعامل البدني، خاصة وأن وقت التعاقد معه، شاهدت له عدد كبير من الأهداف واللقطات، وهو ما يدل على أنه لاعب جيد".

أضاف "النحاس": موديست غائب عن المشاركة فى المباريات من شهر مايو الماضي، لذلك بعيد عن مستواه الحقيقي، ولابد من تعامل السويسري مارسيل كولر معه بذكاء، ومشاركته في عدد دقائق محدد خلال المباريات حتى يستعيد مستواه".

أوضح: " لاعبو الأهلي يحاولوا مساعدته فى دخوله أجواء الكرة المصرية واندماجه مع الفريق سريعا، وهو ليس صفقة فاشلة كما يقال ما يحتاجه فقط أن يعود بدنيًا من أجل الظهور بالشكل المنتظر من الجميع".